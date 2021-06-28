Крупнейший российский авиаперевозчик грузов, частная группа Волга-Днепр отказался летать через Беларусь, следует из данных FlightRadar24.

«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси», — цитирует РБК представителя Волга-Днепр 28 июня.

От дальнейших комментариев он отказался, отмечает агентство.

Это произошло после того, как Евросоюз, Британия и США ввели санкции против белорусских компаний, включая провайдера аэронавигационных услуг Белаэронавигация, а также после запрета управления гражданской авиации Великобритании сотрудничать с этим провайдером.

Волга-Днепр следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, сказал изданию источник, близкий к группе.

Minval.az