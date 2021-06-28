Власти Чехии потребовали от РФ компенсации ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетица, в причастности к которым они подозревают российские спецслужбы.

Как сообщила в понедельник газета Mlada fronta Dnes, заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту, в которой содержится требование полностью возместить ущерб, причиненный взрывом в Врбетице.

По информации издания, чешские власти оценили ущерб примерно в 650 млн крон (примерно €25,5 млн).

Minval.az