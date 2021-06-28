

Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях стремится настроить избирателей в России против действующей власти, создать социальную напряженность в преддверии выборов.

Об этом заявил руководитель мониторинговой группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

«Обратите внимание на социальные сети, как активизировались так называемые антипрививочники, пугают различными последствиями. Самое главное — все это идет именно с Запада, где практически уже привились сотни миллионов», — сказал политик. Он напомнил, что в США прививку сделали уже более 100 миллионов жителей.

Комментируя антипрививочную кампанию, Джабаров отметил, что это делается для того, что «настроить избирателей против действующей власти, создать в преддверии выборов социальную напряженность».

Глава комиссии Андрей Климов в свою очередь отметил, что есть СМИ-иноагенты, которые «в том числе прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с COVID, с вакцинацией».

Minval.az