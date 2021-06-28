Родители и родственники пропавших без вести военнослужащих собрались у здания правительства в Ереване, они настаивают на немедленной встрече с и.о. премьера Николом Пашиняном.

Собравшиеся считают, что власти страны не предпринимают достаточных усилий для возвращения пленных, а также нахождения останков погибших военнослужащих, которые остались на поле боя.

«Мы видели множество видеоматериалов, на которых тела наших ребят просто разбросаны на земле. Мы хотим знать, куда эти тела делись и сколько наших ребят находится в плену, что делают власти для их возвращения», — отметил дядя пропавшего без вести военнослужащего Егише Закунц.

Minval.az