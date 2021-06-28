Крупнейшее в Беларуси по охвату пользователей издание Tut.by стерло из своих соцсетей и сайта все публикации после 1 января 2020 года из-за угрозы репрессий и признания его экстремистским. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале портала.

По словам журналистов, на такой шаг им пришлось пойти ради безопасности читателей и сотрудников. В случае если власти заключат, что посты издания носили экстремистский характер, против поделившихся записями могут быть возбуждены уголовные дела. «Доступ все еще у нашей команды. Люди, которые сейчас ведут канал, находятся за границей, попыток взлома не было», — говорится в сообщении.

СМИ также пообещало отказаться от значка верификации своего канала в Telegram, чтобы в случае признания вне закона его можно было бы быстро переименовать. «Сделать это за пару минут после решения суда нельзя, мы решили подготовиться заранее», — пояснили в редакции.

Minval.az