Кандидаты в канцлеры Германии Армин Лашет (Христианско-демократический союз) и Олаф Шольц (Социал-демократическая партия) считают, что в ближайшее время Украина не сможет стать членом ЕС и НАТО.

Оба политика в эфире телеканала ADR, отвечая на вопросы президента Украины Владимира Зеленского, сказали, что не могут делать легкомысленных заявлений по поводу вступления Украины в ЕС и НАТО, поскольку реальность выглядит иначе. Об этом пишет Korrespondent.net.

По словам Шольца, сначала нужно завершить процесс интеграции на Балканах, которая займет много лет. Кроме того, кандидат от СДПГ отметил, что сначала надо провести реформы внутри ЕС, поскольку сложно принимать решения 27 странам-членам союза. Он добавил, что вопрос членства Украины в НАТО не обсуждается.

В то же время Лашет считает, что если речь идет о такой большой стране как Украина, то нужно сделать так, чтобы на востоке действовали те же правовые нормы, что и в Западной Европе. По его словам, вступление Украины в ЕС возможно теоретически, но в реальности — нет.

Также Лашет выступил против поставок оружия Германией Киеву. Политик заявил, что Берлин таким образом потеряет нейтралитет в отношениях Украины и России и такой шаг «дискредитирует позицию Германии как члена Нормандского формата и Минского процесса».

Со своей стороны, кандидат от партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок призвала Германию помочь в разминировании на востоке Украины. В отличие от своих конкурентов, она считает, что Германия должна предоставить Украине ненаступальное вооружение.

«Мы понимаем, что мы несем ответственность перед Украиной», — подчеркнула она.

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