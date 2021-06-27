

Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна получит в новом парламенте Армении 71 мандат, блоки «Армения» и «Честь имею» бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна — 29 и семь мандатов соответственно.

Об этом заявил в воскресенье на заседании Центризбиркома глава ЦИК Тигран Мукучян.

«Национальное собрание Армении избрано. Мандаты распределяются следующим образом — партия «Гражданский договор» — 71 мандат, блок «Армения» — 29 мандатов, блок «Честь имею» — семь мандантов», — сказал Мукучян, представляя проект решения, принятого единогласно.

По его словам, представители езидской, русской и курдской общин прошли в парламент по спискам партии «Гражданский договор», представитель ассирийской общины по спискам блока «Армения».

Minval.az