

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что страны НАТО довели Украину до потери суверенитета, столкнули жителей страны друг с другом, а теперь говорят о правовых ограничениях по вступлению в альянс. Об этом дипломат написала в Telegram.

Так она прокомментировала слова посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен, которая напомнила о сложностях вступления в альянс тех стран, на территории которых идет война.

«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, обескровили госуправление, стравили украинцев друг против друга и против собственной истории, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что про право и этику нужно было говорить тогда, когда на Украине «размещали свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков».

Minval.az