

Президента Украины Владимира Зеленского вызывали «на ковер» к главе британской разведки Ричарду Муру. Об этом рассказал депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, Киев перестали всерьез воспринимать на международной арене. В качестве примера он указал на опыт общения украинского лидера с главой Ми-6.

«Совсем недавно нашего президента вызывали на ковер спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии», — заявил Кива в эфире телеканала NewsOne. Он напомнил, что после этого визита Киев выступил с нотами протеста и объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском, несмотря на то, что «фактически белорусы всегда подставляли нам плечо, помогали нам в сложных вопросах».

Депутат добавил, что такая позиция не поддается никаким оправданиям, так как не отвечает интересам Украины.

Визит украинского президента в Великобританию состоялся 7-8 октября прошлого года. Зеленский провел встречи с премьер-министром страны Борисом Джонсоном и британскими инвесторами. Кроме того, Британия и Украина подписали двустороннее соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве. 12 октября стало известно о тайной встрече украинского лидера с главой внешней разведки королевства МИ-6 Ричардом Муром. Источники в окружении президента Украины утверждали, что, среди прочего, на переговорах обсуждалось «окружение Зеленского, не только официальное, но и неформальное».

Позже Зеленский подтвердил факт встречи с главой Ми-6. «К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела», — заявил тогда он. При этом президент Украины поведал, что большинство вопросов касались «помощи и защиты нашего суверенитета и территориальной целостности», а также противодействия дезинформации и фейковым новостям.

Minval.az