Один из самых мощных военных эсминцев Великобритании HMS Defender 25 июня прибыл в порт грузинского Батуми, сообщает британское посольство.

«Мы рады принять в Батуми один из самых мощных эсминцев ВМС Великобритании HMS Defender. Соединенное Королевство продолжает работать с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в Черноморском регионе», — сказано в заявлении, которое опубликовано на официальной странице в Facebook.

На опубликованных СМИ кадрах видно, как около десятка артистов исполняют грузинские национальные танцы под музыкальный аккомпанемент. Экипаж аплодирует им с борта военного судна.

Британский эсминец Defender встретили в Грузии танцами и песнями после провокации в Черном море pic.twitter.com/Um4s8psdbA — Известия (@izvestia_ru) June 26, 2021

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