

Партия «Армянский национальный конгресс» первого президента Левона Тер-Петросяна выступилa с заявлением в связи с прошедшими досрочными выборами в парламент. АНК, который также участвовал в них и не смог преодолеть необходимый 5%-й барьер, называет выборы далекими от свободных и справедливых.

«Несмотря на многочисленные обещания и гарантии, власти провалили и этот экзамен», — говорится в заявлении АНК.

В Конгрессе обвиняют власть в тотальном применении административного ресурса, задействовании сотрудников сельских, городских и областных администраций. Здесь считают, что власти повторили печальный опыт прошлого и задействовали и армию для того, чтобы получить необходимое количество голосов, передает «Спутник-Армения».

В заявлении говорится также об отсутствии контроля за финансовыми потоками в ходе выборов. Партии «Гражданский договор», «Процветающая Армения», а также блоки «Айастан» («Армения») и «Честь имею» использовали миллионы долларов, в том числе в виде предвыборных взяток, считают в АНК.

Ответная реакция правоохранительных органов и избирательных комиссий носила лишь косметический характер.

Minval.az