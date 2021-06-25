

Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева в пятницу защитила диссертацию в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов.

“Сегодня Саида Шавкатовна защитила диссертацию по экономике в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова”, — написал он.

Он поздравил ее от имени коллектива Фонда и пожелал успехов в дальнейшей научной деятельности.

По данным МГУ, Саида Мирзиёева защитила диссертация на тему «Совершенствование методологии разработки и реализации региональных социально-экономических стратегий (на материалах Республики Узбекистан)».

Кроме того, за ее плечами шесть статей, одна книга, три выступления на конференциях и тезисы доклада.

Minval.az