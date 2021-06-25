

41% россиян считают, что следует восстановить смертную казнь «как это было в начале 1990 х годов». Этот показатель, достигнув минимума в 31% в 2015 году, вырос на 10 п.п. за 6 лет. Одновременно с этим доля тех, кто считает, что нужно сохранить нынешнее положение, сократилась с 27% летом 2015 года до 20% в 2021 году. 17% считают, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% уверены – нужно расширить применение смертной казни.

Об этом сообщает сообщает «Левада-Центр».

За восстановление смертной казни выступают в основном представители старших групп респондентов: 48% в группе 55 лет и старше, 45% в группе 40-54 года. Сторонниками полной отмены смертной казни в большей степени выступают самые молодые респонденты: треть (32%) респондентов 18-24 лет.

Чаще всего, по мнению россиян, к смертной казни нужно приговаривать за: Изнасилование несовершеннолетних (73%), серийные убийства (67%), терроризм и подготовку государственного переворота (49%), умышленное убийство (43%), торговля наркотиками (31%). Этот список не изменился в течение последнего десятилетия.

Половина россиян (48%) считают, что добиться снижения преступности можно ужесточением наказаний (+3 п. п. с 2019 года). Еще 38% убеждены, что должна помочь более качественная работа правоохранительных органов (-6 п. п. с 2019 года). 40% считают, что нужно повышать общее благосостояние людей (+2 п.п. с 2019 года – в пределах статистической погрешности).

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