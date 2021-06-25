Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко обещал украинскому коллеге выдать задержанных бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Об этом сообщает «BBC News Україна».

Подоляк рассказал, что Зеленский разговаривал по телефону с Лукашенко о «вагнеровцах» через несколько дней после их задержания. Зеленский предупредил, что Украина не воспримет иного варианта, кроме экстрадиции.

«Лукашенко обещал передать «вагнеровцев» нам. Но он выбрал другой вариант. Именно поэтому и после того контактов с Лукашенко у президента Зеленского не было», — отметил советник.

Minval.az