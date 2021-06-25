Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 25 июня, выразил сожаление в связи с отказом ЕС от саммита с Россией, пишет ТАСС.

«Вы знаете, что в целом президент Путин был и остается заинтересован в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем», — добавил Песков.

«Концептуальная позиция президента Путина, что мы готовы идти в этом налаживании так далеко, насколько готовы наши визави, она, безусловно, сохраняет свою актуальность, и Путин об этом неоднократно говорил», — уточнил представитель Кремля.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон предложили обдумать возможность организации в будущем саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Но лидеры ЕС на саммите в Брюсселе отклонили эту инициативу. Это предложение было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС.

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