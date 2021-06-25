Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по вопросу Донбасса в случае, если урегулирования конфликта в регионе не удастся достичь другими способами. Об этом он заявил на телеканале «1+1», передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается альтернативных планов. План «Б» — мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену как план «Б» или план «С» — неважно — стену в любом формате … Стена — это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», — отметил он.

Зеленский заявил, что «минские соглашения» изначально были «еле живыми». По его словам, это единственный документ по урегулированию ситуации в Донбассе, и от него не стоит отказываться, но нужно искать и другие пути решения конфликта.

«Я считаю, встреча с президентом России и встреча моя с президентом США может предоставить другую повестку решения этих вопросов», — сказал Зеленский.

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