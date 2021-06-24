

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов пригрозил Великобритании, что при повторении инцидента с эсминцем Defender в Черном море, бомбометание может произойти по цели, а не по курсу движения. Его слова приводит РИА Новости.

«Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением Минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал «мирный проход через территориальные воды Украины»», — сказал Гаврилов в ходе выступления на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

Представитель России напомнил о словах бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера о том, что Россия «добра, гостеприимна, благожелательна, но непобедима», и история подтверждает это на протяжении свыше тысячи лет.

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