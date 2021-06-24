

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций против бизнесменов и чиновников РФ. Указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства.

Санкции продлеваются, в частности, против главы правления Газпрома Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаски, главы правления ВТБ Банка Андрея Костина, гендиректора Газпром-Медиа Холдинг Александра Жарова, командующего Росгвардией Виктора Золотова, а также против братьев Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов.

Пакет санкций включает в себя блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

Действие санкций продлевается сроком на три года.

Указ президента вступает в силу со дня его обнародования.

Minval.az