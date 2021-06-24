

Министерство иностранных дел России предупредило россиян, выезжающих за границу, о возможной угрозе подвергнуться произвольному задержанию и аресту в США и третьих странах.

«МИД России неоднократно предупреждал о высокой опасности произвольных задержаний и арестов граждан России, к которым у американских властей есть претензии, во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче», — говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что в последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений преследование российских сограждан приобрело «характер настоящей охоты», а спецслужбы и правоохранительные органы США, демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками других стран.

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