

Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива заявил, что правоохранители вручили ему повестку из-за использования советской символики, а именно шапки с серпом и молотом.

«Генеральная прокуратура и оперативники ГБР (Госбюро расследований – ред.) пришли в спортклуб, в котором я занимаюсь спортом, вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед Герой Советского Союза мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной! Больше ничего не смогли нарыть кроме шапки со звездой!», — написал Кива в своем Telegram.

Также парламентарий записал видео, на котором он общается с представителями правоохранительных органов в той самой шапке. «Мы скоро к власти придем – все в этой шапке ходить будем», — сказал напоследок депутат следователям. Запись также опубликована в Telegram Кивы.

С мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.

Minval.az