

Ракетные удары, маневры и уничтожение авианосной ударной группы — в Тихом океане прошли учения российского флота на расстоянии 65 километров от американской военной базы Перл-Харбор.

«Этот район опасен для нас и из-за того, что американцы держат здесь стратегические атомные субмарины с баллистическими ракетами, способные наносить быстрые ядерные удары по нашей территории», — прокомментировал РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев учения.

Российские военные считают это нормальной ситуацией, аргументируя тем, что американские корабли регулярно появляются в Черном море и в водах Балтики

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