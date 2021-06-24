

Введение Западом санкций против Беларуси говорит о его бессилии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Посещая Свислочский район, глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. «Каков будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Мы ведь готовились к этому, знали, что грозит», — отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что никакого проседания ни на одном предприятии быть не должно. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заявил он.

Лукашенко ознакомился с работой молочно-товарной фермы «Бортники» предприятия «Ханчицы-Неман». Здесь главу государства также проинформировали о развитии Свислочского района, рассказали о проблемах региона и его перспективах. Президент убежден, что все упирается в дисциплину. На предприятиях есть профессиональные кадры, которые владеют всеми технологиями, но бесхозяйственность порой удивляет, отметил он.

«Не дай бог война — мы бы тут все дыбом встали и защищали страну. Почему сейчас, в относительно мирное время мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Только дисциплина», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.



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