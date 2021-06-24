Все штрафы за нарушение правил изоляции, карантина и масочного режима с населения списываются — премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил амнистию.

«Сегодня в парламент внесено два законопроекта, которые касаются тех лиц, которые из-за нарушений регуляций в период пандемии были привлечены к административной или уголовной ответственности», — сказал Гарибашвили (цитата по Sputnik Грузия).

Как отметил глава грузинского правительства, в рамках указанной инициативы амнистия коснется и будут освобождены как от административной, так и от уголовной ответственности более 245 тысяч граждан и 344 юридических лиц. Речь идет о неоплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок примерно в 76 миллионов лари.

«Данное решение мы приняли безусловно с учетом тяжелой социально-экономического положения, вызванного пандемией… Мы прекрасно понимаем, что во время управления вирусов соблюдение регуляций было необходимо, но также важно смягчение экономического положения наших граждан. Данная инициатива обусловлено именно этим», — отметил Гарибашвили.

Minval.az