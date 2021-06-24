Журналист БиБиСи опубликовал видео с борта эсминца Defender ВМС Великобритании, который вчера нарушил госграницу России в районе Крыма. После этого российский Су-24М открыл предупредительную стрельбу.

В репортаже журналист показывает, что происходило на корабле во время инцидента. На кадрах слышно, как по радио экипаж эсминца просят сменить курс, предупреждая, что иначе будет открыт огонь.

Далее над миноносцем пролетают российские истребители. После этого слышны звуки, похожие на выстрелы.

Минобороны России назвало действия британского эсминца грубым нарушением конвенции ООН. Британскому военному атташе была вручена нота протеста.

Власти Великобритании назвали сообщения об инциденте дезинформацией и отрицали факт предупредительного огня, но журналист БиБиСи подтвердил, что британский корабль действительно преднамеренно зашёл в российские воды, и рассказал, что в небе было около 20 истребителей.

Minval.az