И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал решение об отправке в Москву правительственной делегации с целью обсуждения вопросов, связанных с размещением российской военной базы.

Делегация отправится в российскую столицу 26 июня и вернется 1 июля. В Москве состоится 13-ое заседание армяно-российской межправкомиссии.

На нем будут рассмотрены вопросы, связанные с передачей российской стороне земельных участков и недвижимости, необходимых для размещения и функционирования российской военной базы.

Накануне сообщалось о планах усилить охрану Сюника (Зангезур — ред.) силами 102-ой российской базы, дислоцируемой на территории Армении.

Minval.az