В Украине признали угрозой национальной безопасности российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на сайте министерства культуры и информационной политики страны.

Причины внесения Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, не называются.

Минкульт страны периодически обновляет список по представлению Службы безопасности Украины (СБУ), которая и определяет лиц, опасных для нацбезопасности. Киркоров включен в перечень приказом министерства от 22 июня 2021 года. Письмо от СБУ поступило в ведомство 11 июня.

Minval.az