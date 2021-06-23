

Беспорядки произошли в среду в Литве в находящемся в городе Пабраде Центре регистрации иностранцев, где размещают до принятия решения об их дальнейшей участи нелегальных мигрантов, задержанных на литовской территории.

Как сообщила Служба охраны государственной границы при МВД Литвы, при восстановлении порядка были применены слезоточивый газ и другие спецсредства.

«В связи с попыткой группы мигрантов покинуть территорию центра и из-за отказа подчиниться требованиям охраны для наведения порядка пришлось применить слезоточивый газ и произвести несколько предупредительных выстрелов», — указывается в сообщении. Пострадавших при этом, как отметило ведомство, не было. «За медицинской помощью никто не обращался», — утверждает Погранслужба.

Инцидент произошел на территории палаточного городка, который был оперативно установлен при содействии армии рядом с Центром регистрации иностранцев, так как в стационарных постройках еще в начале июня свободных мест не осталось.

Minval.az