

Курсанты ВСУ впервые провели боевые стрельбы с использованием американских противотанковых ракетных комплексов.

Речь идёт о ПТРК Javelin, которые ранее стали поступать на Украину, в том числе в качестве военно-технической помощи.

До настоящего времени курсанты ранее имели возможность отрабатывать пуски ПТУР из Javelin исключительно в режиме компьютерной симуляции. Для этого ПТРК через систему датчиков подключались к мультимедийной панели, на которой отображались различные цели и где происходила фиксация пуска и отмечалось попадание или непопадание ракеты.

Боевые стрельбы впервые были проведены на базе 184-го учебного центра военной академии им.гетмана Сагайдачного.

В сообщениях украинских источников указывается на то, что боевые стрельбы выполнялись как завершающая стадия подготовки оператора ПТРК поколения FGM-148 Javelin американского производства.

Как выясняется, в данном случае курсантами названы те военнослужащие, которые проходили допподготовку на базе Нацакадемии сухопутных войск ВСУ. Это 30 операторов ПТРК, для которых общий курс обучения продлился в течение двух недель.

Начальник отдела организации обучения подполковник Николай Ханас назвал тренировочно-боевые пуски из Javelin «венцом» подготовки операторов ПТРК.

При поставке своих ПТРК на Украину в США заявляли, что хранение, обучение украинских военных и любые пуски из Javelin будут проводиться под контролем со стороны американских военнослужащих.

Minval.az