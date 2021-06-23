В Киев сегодня, 23 июня, с официальным визитом прибыла президент Грузии Саломе Зарубишвили. Во время приветственной церемонии перед ней упали ножны от сабли. Соответствующее видео обнародовал «24 канал».

Момент попал на камеры во время официальной церемонии встречи обоих лидеров, проходившей утром в Мариинском дворце.

Военнослужащий почетного караула промаршировал с поднятой саблей к президентам, однако не удержал ножны и они упали перед Зарубишвили. Военный не растерялся и быстро поднял футляр для оружия.

Президент Грузии не придала значения инциденту, а Владимир Зеленский слегка улыбнулся.

Minval.az