Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны РФ в связи с нарушением британским эсминцем госграницы в Черном море, сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение государственной границы британским эсминцем, российским военным пришлось произвести предупредительные выстрелы и сбросить четыре авиабомбы.

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы РФ в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — говорится в сообщении.

Minval.az