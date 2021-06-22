

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил молитвенный облет Петербурга на вертолете и вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии, сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии.

«Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил 22 июня молитвенный облет северной столицы на вертолете с иконами Спасителя, благоверного великого князя Александра Невского, блаженной Ксении Петербургской и праведного Иоанна Кронштадтского», — сказано в сообщении.

По данным сайта, правящий архиерей вознес молитвы об избавлении горожан от эпидемии и трижды осенил иконами Петербург.



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