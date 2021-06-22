В Совфед поступило представление президента РФ на утверждение сенатора Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты, заявил полпред президента в СФ Артур Муравьев.

«В Совет Федерации поступило представление президента РФ на назначение Сергея Мамедова и Натальи Труновой аудиторами Счетной палаты», — сказал Муравьев на заседании бюджетного комитета палаты во вторник.

Комитет предложил Совету Федерации рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду, поддержав предложенные кандидатуры.

Мамедов — внук известного азербайджанца, много лет работавшего заместителем председателя Государственного комитета СССР по радио и телевизионному вещанию Анвера Мамедова. Его отец Георгий Мамедов в 1997-2003 годах являлся заместителем министра иностранных дел России, а в 2003-2014 годах работал послом России в Канаде.

Minval.az