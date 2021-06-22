В блоке «Айастан» («Армения») пока не приняли окончательного решения относительно того — брать мандаты в парламент или нет. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат в премьер-министры от блока, второй президент Армении Роберт Кочарян.

По его словам, сейчас много обсуждений на эту тему.

«Мы еще не имеем окончательного решения в блоке по этому поводу», — цитирует его ереванский «Спутник».

Сам он не видит себя в парламенте. «Я человек исполнительной власти, чем законодательной. Поэтому не представляю себя в НС. Но, окончательного решения пока не принял», — сказал он.

Minval.az