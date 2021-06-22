В Грузии с 1 июля отменят запрет на выход людей на улицы в ночное время, введенный с ноября 2020 года из-за коронавируса, сообщил премьер страны.
Ношение масок на улице в Грузии больше не будет обязательным, отметил он.
В Грузии с 1 июля отменят запрет на выход людей на улицы в ночное время, введенный с ноября 2020 года из-за коронавируса, сообщил премьер страны.
Ношение масок на улице в Грузии больше не будет обязательным, отметил он.
Дата: 2021/06/22 11:32
Раздел: Бывший СССР
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