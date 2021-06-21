

Агентство по управлению госимуществом Министерства экономики и устойчивого развития Грузии продало с аукциона за 2,5 млн лари (более $782 тыс.) заброшенный дом в курортном поселке Коджори близ Тбилиси, который был летней дачей наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии. Об этом в интервью грузинскому агентству Сommersant.ge в понедельник сообщил Иванэ Барбакадзе, директор компании «Иберотель», которая стала обладателем объекта.

Компания пока не знает, под что переделает здание. Как заявляет Барбакадзе, ему необходимо проконсультироваться с партнерами по бизнесу. «Когда мы окончательно договоримся с партнерами, тогда сообщим подробности. Я не знаю, когда у нас будет более подробная информация. Это не от нас зависит. Мы до сих пор ведем переговоры с тем, кто на самом деле должен развивать эту территорию», — сказал он.

Общая площадь дома, а также прилегающая территории составляет более 22 тыс. кв. м. Стартовая цена объекта была более 1,2 млн лари (более $375 тыс.). Дача Берии была выставлена на аукцион Министерство экономики Грузии в рамках программы «100 инвестиционных предложений бизнесу», направленной на приватизацию государственного имущества.

Коджорская дача была построена еще во времена царской России и отличалась своей необычной архитектурой и голубым цветом. При СССР усадьба стала правительственной дачей, куда приезжали отдыхать высшие чины государства, в том числе и Берия. После распада СССР дача Берии была переделана под детский лагерь, однако позже здание оказалось заброшенным. Постройка до сих пор была на балансе государства.

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