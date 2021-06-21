Сторонники и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна в количестве нескольких тысяч собрались в понедельник на митинг в центре Еревана.

В толпе было много флагов Армении, а также флаги США и Франции.

Партия «Гражданский договор» готова начать переговоры с политическими силами, настроенными на диалог, сказал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что призывает к диалогу и те силы, с которыми было противостояние.

«Мы протягиваем руку для сплочения нации. Но хочу подчеркнуть: наши обязательства перед народом должны быть выполнены», — подчеркнул Пашинян, имея в виду незаконно нажитого имущества.

Диалог означает прекращение агрессии, вражды и взаимных оскорблений, и «Гражданский договор» должен начать с себя, добавил лидер правящей силы.

«Признаюсь, я и сам не избежал подобного. И теперь я в первую очередь беру на себя это обязательство», — цитирует его ереванский «Спутник».

Он отметил, что внутриполитический кризис, начавшийся в ноябре 2020 года, можно считать преодоленным, и с завтрашнего дня руководство сможет вернуться к полноценной работе.

Minval.az