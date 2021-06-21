Останки еще трех погибших армянских военнослужащих найдены в ходе поисков в Физулинском районе.
Для установления личности солдат будет назначена судмедэкспертиза, сообщает «Спутник-Армения».
Останки еще трех погибших армянских военнослужащих найдены в ходе поисков в Физулинском районе.
Для установления личности солдат будет назначена судмедэкспертиза, сообщает «Спутник-Армения».
Дата: 2021/06/21 21:01
Раздел: Бывший СССР
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