

Президент Армении заявил, что надо поменять конституцию, чтобы стать более предсказуемой страной для всех.

Выступая по видеосвязи во время Катарского экономического форума, Саркисян отметил, что у республики есть большой потенциал развития, прежде всего IT-технологий ➕ нужны реформы, которые привнесут в страну новые технологии, основанные на искусственном интеллекте, открыв дверь для огромной армянской диаспоры.

«Но перед этим мы должны поменять конституцию, вернуть обратно президентское правление, поскольку с текущей конституцией Армения не является ни президентской, ни парламентской республикой, когда правит премьер-министр. И получилось так, что у людей есть большая власть, но нет ответственности»

Minval.az