Портал Аbai.kz опубликовал статью директора столичной гимназии № 90 Аятжана Ахметжанулы о том, почему урок русской литературы следовало бы заменить на урок мировой литературы, передает Politic.

«В этом году исполняется 30 лет со дня обретения независимости Казахстана. Однако работали ли мы над обретением независимости сознания? Сумели ли мы сформировать свободное мышление свободных казахов?» ― вопрошает автор.

По его мнению, независимость — это не только присутствие государственной власти или наличие символов страны на крышах зданий, так как наступило время, когда независимость не измеряется границами стран. Ахметжанулы считает, что подлинная независимость должна быть в каждой области и сфере.

«Когда мы в 1991 году подняли синий флаг в небо, мы должны были избавиться от остатков колониального прошлого во всех отраслях вместе с их красным флагом. Мы не смогли не только их выбросить, но и по сей день тащимся с этой старой шубой. Потому что у нас еще не хватило разума подумать о формировании по-настоящему независимых казахов, либо колониальное мышление навечно впиталось в нашу кровь», ― посетовал Ахметжанулы.

Автор считает, что для обретения независимости в сфере образования и избавления от колониального мышления казахских детей необходимо начать с освоения мировой литературы.

«А для того, чтобы заменить русскую литературу на мировую, необходимо принимать меры уже сейчас, иначе будет поздно», ― подытожил он.

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