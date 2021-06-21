Парламентские выборы прошли в соответствии с Избирательным кодексом, заявили наблюдатели от СНГ И ПА ОДКБ.

Наблюдатели от СНГ не зафиксировали крупных нарушений, которые могут оказать влияние на результаты выборов. Избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечивали проведение выборов на высоком уровне, сообщил заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ, руководитель наблюдательской миссии СНГ в Армении Ильхом Неъматов.

Наблюдатели от ОДКБ разделили мнение коллег и также признали выборы в парламент Армении состоявшимися. Выборы прошли в полном соответствии с законодательством, хотя и были некоторые незначительные несистемные недостатки. В условиях пандемии явка на выборах отражает настроения избирателей, сказал координатор наблюдателей от ПА ОДКБ Каныбек Имналиев.

Minval.az