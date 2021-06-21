Армения настроена улучшать и развивать отношения с ЕАЭС и ОДКБ. Об этом заявил председатель партии «Гражданский договор», и. о. премьер-министра Никол Пашинян, выступая в штабе партии.

Он высказал слова благодарности президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину за поддержку Армении и армянского народа. Слова благодарности он высказал и президенту США Джо Байдену, главе Франции Эммануэлю Макрону, главе Еврокомиссии Шарлю Мишелю, а также лидерам соседних стран – президенту Ирана Хасану Роухани и премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашивили.

Далее Пашинян высказал благодарность руководителям стран Евразийского союза и ОДКБ, отметив, что власти Армении настроены развивать отношения с этими организациями.

«Мы обязательно будем двигаться в этом направлении и работать над этим», — заявил Пашинян.

Minval.az