Блок «Айастан» («Армения»), возглавляемый вторым президентом Робертом Кочаряном, распространил заявление, в котором говорится, что они пока не собираются признавать итоги внеочередных парламентских выборов.

В блоке считают результаты голосования спорными и не внушающими доверия. Эти данные, с их точки зрения, противоречат тем процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние 8 месяцев.

«Многолюдные митинги оппозиционных сил и очевидные малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях. Серьезнейшим основанием для нехватки доверия служат сотни сигналов с избирательных участков, свидетельствующих об организованных и спланированных фальсификациях», — отмечается в заявлении.

Блок «Армения» ставит задачу по тщательному изучению предполагаемых и зафиксированных нарушений. И пока все эти вопросы не нашли исчерпывающих ответов, блок не будет признавать итоги голосования.

Minval.az