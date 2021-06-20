В отпуске нужно соблюдать привычный режим дня, чтобы при выходе на работу не чувствовать себя разбитым. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, отпуск — способ укрепить здоровье и восстановить силы, высыпаясь и питаясь сбалансированно.

«Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым», — сказал Тяжельников, слова которого приводит РИА Новости.

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