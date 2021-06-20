Стилист Влад Лисовец рассказал, что в регионах России, в отличие от Москвы, женщины не носят актуальные в этом сезоне широкие брюки фасона dad pants.

«В Москве я вижу огромное количество девушек в широких брюках, потому что Москва продвинутый город. Тут модников очень много, даже больше, чем в некоторых европейских странах. А в российских регионах этот тренд пока не актуален. Там все еще наклеивают ресницы, рисуют брови и закалывают губы. А эти брюки с таким образом не очень сильно вяжутся», — заявил эксперт, слова которого приводит «Газета.ру».

Он объяснил, что узкие брюки-скинни вышли из моды, потому что люди от них устали.

«Это связано с зрительной усталостью потребителя, то есть после узких джинсов не могли не вернуться в моду широкие брюки», — отметил стилист.

Отметим, что Влад Лисовец является уроженцем Баку.

Minval.az