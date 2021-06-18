Появятся ли на границе Азербайджана и Армении российские пограничники? Вопрос вновь на пике актуальности — как уже сообщал Minval.az и как указывается в официальном пресс-релизе минобороны Армении, исполняющий обязанности главы этого ведомства Вагаршак Арутюнян обсудил с российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу пути разрешения ситуации на армяно-азербайджанской границе, а также вопрос размещения российских пограничников на участках армяно-азербайджанской границы в Сюникской (Зангезур — ред.) и Гегаркуникской областях.

Эти новости, конечно, заставляют вспомнить, как еще в конце октября — начале ноября 2020 года, до освобождения города Шуша и появления в Карабахе российских миротворцев, Никол Пашинян уже возвещал о «перемещении» российских пограничников на границу с Азербайджаном, а журналисты Би-Би-Си сообщали, что видели в Горисе российских пограничников. После официального появления в Лачинском коридоре российских миротворцев тема пограничников в Горисе отошла на второй план, но все же вопрос, почему о перемещении российских «погранцов» сообщал Никол Пашинян, а не их собственное командование, и как они вообще там появились, если вопрос сегодня все еще в стадии обсуждения, как минимум стоит того, чтобы его озвучили.

Но теперь россиян на границу приглашают вновь. И стараются сделать это «не мытьем, так катаньем». Никол Воваевич, напомним, уже объявлял о своем плане урегулирования ситуации на границе Азербайджана и Армении: там должны были появиться российские миротворцы, а Минская группа — заняться переговорами. И если сегодня Арутюнян обсуждает с Шойгу появление российских пограничников на границах Армении не только с Ираном и Турцией, но еще и с Азербайджаном, это как минимум означает, что пашиняновская инициатива провалилась. А вот удалось ли договориться уже о пограничниках, ереванские источники не уточняют.

Вряд ли для Азербайджана это повод для официального реагирования и тем более серьезного беспокойства. Армения имеет полное право размещать со своей стороны границы хоть российских пограничников, хоть французский Иностранный легион, хоть полицию Вануату. А если уже завтра россияне начнут «чертить границу», основываясь на картах Генштаба СССР 1975 года и GPS-навигаторах, то Азербайджан может это только приветствовать. Тем более что опыт делимитации и демаркации с российским участием уже был, для нашей страны он оказался весьма позитивным, а поведение Армении на границе становится все более безответственным и провокационным.

А вот для России все куда сложнее.

На первый взгляд, «пограничная инициатива» может показаться этаким «широким жестом» в адрес Москвы. В Армении накануне досрочных парламентских выборов идет нешуточное соревнование в обещаниях политических уступок Москве: Роберт Кочарян обещает приструнить фонд Сороса, Артур Ванецян — признать Крым российским… И тут Пашинян встраивается в это соревнование, предлагая России свой подарок — еще один участок границы. Но в реальности Никол Воваевич попросту расставляет Москве «пограничную ловушку».

В самом деле, вокруг демаркации и делимитации границ в Армении создано нешуточное напряжение. Как уже неоднократно указывал Minval.az, за то время, пока приграничные с Арменией Зангеланский, Губадлинский, Лачинский и Кельбаджарский районы находились под армянской оккупацией, здесь достаточно обширные азербайджанские территории были незаконно присоединены к Армении. И теперь, в процессе демаркации, нашей стране отходят, к примеру, десятка полтора крестьянских домов, электростанции, участки стратегических автодорог, высоты, с которых как на ладони — аэропорт Кафана…Принимать на себя ответственность за этот процесс Пашиняну не хочется, способа оставить за собой «приармяненные» земли не просматривается. Да еще и у Армении банально нет ресурсов и сил, чтобы полноценно прикрыть собственные границы. И вот на таком фоне Никол Воваевич и делает «ход конем», приглашая на границу россиян. То есть банально перекладывает на Москву не только охрану границы как таковую, на что у Армении банально нет собственных сил, но и всю ответственность за болезненную делимитацию границ. То есть теперь за все земли, высоты, участки дорог, которые придется — а ведь придется! — возвращать Азербайджану, отвечать тоже будет Россия, а не он, «капитулянт» Никол Воваевич Пашинян.

Только вот в результате бывший «шашлычный вождь» рискует перехитрить прежде всего самого себя.

Нурани, обозреватель

Minval.az