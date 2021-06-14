Ильхам Алиев заложил фундамент туннеля, который будет построен на участке автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящем по территории села Дашалты.

Главе государства рассказали о технических показателях туннеля.

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14 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.

Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной в аэропорту работе.

Глава государства также побывал на водохранилище Ашагы Кенделенчай в Физули, ознакомился с ходом строительства автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша и Дороги Победы и открыл подстанцию «Физули».

Президент также ознакомился с работой, проделанной на мосту, строящемся на «Дороге Победы».

Minval.az