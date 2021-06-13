Продолжается визит иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане и Турции в освобожденный Агдамский район.
Дипломатов сопровождает помощник президента, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Принявший участие в мероприятии известный фотограф Реза Дегати ознакомил представителей иностранного дипломатического корпуса с мавзолеем Хуршидбану Натаван, разрушенный армянскими войсками.
Помощник первого вице-президента Эмин Гусейнов также рассказал о разрушениях, нанесенными армянами строительному комплексу.
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Аккредитованные в Азербайджане послы, военные атташе, дипломаты, дипломаты – не резиденты побывали в комплексе «Имарет» в Агдаме, где расположен дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.
Дипломаты побывали на территории комплекса и увидели разрушения, совершенные армянами во время оккупации.
Помощник президента — завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев проинформировал дипломатов о том, что армяне разрушили во время оккупации гробницы Панахали хана, Ибрагим хана, Мехдигулу хана, дочери хана Хуршудбану Натаван, передает АПА.
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Представители иностранного дипломатического корпуса в Агдам под руководством помощника президента -завотделом во вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева прибыли в Агдам.
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Представители иностранного дипломатического корпуса, аккредитованные в Азербайджане и Турции, начали визит в освобожденный Агдамский район.
Дипломатов сопровождает помощник президента — завотделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
В ходе визита они ознакомятся с результатами военных преступлений, совершенных Арменией в Агдаме, а также посетят исторические и культурные памятники Агдама.