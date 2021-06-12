Азербайджан, благодаря контактам с международными организациями, приближается к получению карт минных полей в Карабахе, заложенных армянскими военными. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу во время приема новоназначенных послов-нерезидентов десяти стран.

«Благодаря активным контактам международных организаций, мы приближаемся к получению определенной информации о заложенных армянами минах. Надеюсь, скоро будут хорошие новости. Но я не хочу ничего говорить, пока не получу эти результаты», — сказал он

По словам главы государства, Ереван должен передать Баку карту местонахождения минных установок в Карабахе, из-за отсутствия карт минных полей усложняется процесс возвращения беженцев в свои родные дома, а также погибают мирные жители, подрываясь на минах.

«Вандализм и варварство — этими двумя словами можно описать то, что армянское государство делало на наших землях в годы оккупации. Теперь перед нами стоит серьезная проблема. Мы должны вернуть вынужденных переселенцев, мы должны вернуть сотни тысяч азербайджанцев, но сегодня это невозможно из-за мин. Сотни тысяч мин были заложены армянами, и за последние семь месяцев после окончания войны более 100 азербайджанцев были убиты или ранены из-за того, что Армения не предоставила нам карты мин», — отметил президент.

Minval.az