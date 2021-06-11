11 июня с 17.00 до 17.30 позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Ашагы Айрым Кяльбаджарского района, подверглись обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении на территории Варденисского района.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что начиная с 13:45, позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района периодически подвергались обстрелу из стрелкового оружия с позиций вооруженных сил Армении в населенном пункте Йухары Шорджа Варденисского района

Minval.az