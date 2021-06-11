Появилась возможность для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов во время приема новоназначенного посла-нерезидента Монтенегро в нашей стране Периши Кастратовича.

Министр проинформировал посла П.Кастратовича о ситуации в регионе, выполнении трехсторонних заявлений, шагах, предпринимаемых Азербайджаном в этом направлении, восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

В ходе встречи было отмечено, что появилась возможность для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол подчеркнул, что его страна придает важность отношениям с Азербайджаном.

Minval.az